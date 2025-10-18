به مناسبت روز جهانی خاک ۲۰۲۵، مسابقه ویدیوی خاک در یک دقیقه توسط FAO برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) مسابقه‌ای با عنوان «کارآگاهان کوچک خاک» ویژه ۸ تا ۱۵ ساله‌ها برگزار می‌کند

این مسابقه، کودکان را دعوت می‌کند تا دنیای پنهان زیر پای خود را کشف کرده و با آزمایش‌های سرگرم‌کننده، به «کارآگاه خاک» تبدیل شوند.

شرکت کنندگان می‌توانند تا ۱۹ آبان به پایگاه‌های اینترنتیhttps://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/۱۷۴۳۰۳۳/ مراجعه کنند.

آثار باید به زبان انگلیسی، جذاب، خلاقانه و علمی دقیق باشند و نشان دهند خاک چگونه زندگی شهری را شکل می‌دهد.