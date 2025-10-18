به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تکواندوکاران ایران برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان آماده شده‌اند و فردا (۲۷ مهر) عازم بحرین می‌شوند.

طا‌ها جوادی در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم، بهامین پوستین دوز در منهای ۵۵ کیلوگرم، امیر اقبالی در منهای ۶۳ کیلوگرم، بنیامین سلطانیان در منهای ۷۳ کیلوگرم و محمدحسین تقی پور در وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم با هدایت فیض اله نفجم به عنوان سرمربی، مهرداد ساعدی به همراه فرشاد فروغی کیا به عنوان مربیان تیم جوانان ایران را در بحرین همراهی می‌کنند.

همچنین بهار طهماسبی، هلیا ابراهیمیان، دینا بابارحیم، کیمیا محمدی، پینار لطفی زاده و عسل گل تپه تکواندوکاران تیم دختران هستند که زیرنظر گیتا ویسی به عنوان سرمربی و صفیه علیجانی به عنوان مربی در بحرین حضور خواهند داشت.

مراسم وزن کشی و قرعه کشی مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی جوانان اول آبان برگزار می‌شود و مسابقات تکواندو این بازی‌ها دوم تا چهارم آبان برگزار خواهد شد.