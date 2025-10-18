آغاز مقابله با آفت سن غلات در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون مدیریت حفظ نباتات استان گفت: نتایج نمونه‌برداری‌ها نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی جمعیت آفت نسبت به سال گذشته است که زنگ هشدار برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اقدامات پیشگیرانه را به صدا درآورده است.

باقری افزود: برنامه‌ریزی برای کنترل به‌موقع: هدف اصلی این پایش، پیش‌آگاهی از وضعیت آفت و تدوین راهکارهای مؤثر برای کنترل آن در زمان مناسب است تا از خسارات احتمالی به مزارع گندم جلوگیری شود.