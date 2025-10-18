به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، این آثار تاریخی هنگام اجرای عملیات ساماندهی و حفاظت اشیای آلبوم‌خانه و بررسی جعبه‌های مربوط به حلقه‌های فیلم از مجموعه‌ای تحت عنوان فیلم خام که در گذشته ثبت و ضبط شده است، کشف شد.

به گفته خانم آفرین امامی، این آثار شامل ۲۸ حلقه فیلم ۳۵ میلی‌متری و ۳ حلقه فیلم ۱۶ میلی‌متری است که از سوی کارشناسان و امین‌اموال آلبوم‌خانه کاخ گلستان شناسایی شده‌اند.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این آثار می‌تواند اطلاعات جدیدی از دوران قاجار بدهد.