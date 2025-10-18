مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی از آغاز ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی به مستمری‌بگیران این صندوق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امین بلالی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی حداکثر دو هفته پس از ثبت‌نام انجام می‌شود و در این مرحله شمار قابل توجهی از وام‌های صندوق بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به تسهیل شرایط دریافت وام افزود:این تسهیلات بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، بدون ضامن و بدون ارائه هرگونه سند بانکی پرداخت می‌شود. مستمری‌بگیران می‌توانند از طریق کارگزاری‌های صندوق در سطح استان یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ۱۳ درصد مشمولان دریافت تسهیلات از نظر تعداد و مبلغ مربوط به آذربایجان‌شرقی است تصریح کرد: تنها افرادی مشمول دریافت این تسهیلات هستند که تاکنون وامی از صندوق دریافت نکرده باشند.