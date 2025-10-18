مرحله مقدماتی لیگ والیبال ساحلی کیش، جام خلیج فارس به پایان رسید و چهره هشت تیم راه‌یافته به مرحله حذفی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در جدول رده‌بندی نهایی، تیم والیبال ساحلی برنج ولیعصر با ۲۲ امتیاز و ۱۱ برد در صدر قرار گرفت، مهیار با ۲۱ امتیاز و ۱۰ برد جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و تیم والیبال ساحلی آویژه با ۱۷ امتیاز و ۸ برد سوم شد.

مرحله حذفی این رقابت‌ها از یکشنبه ۲۷ مهر آغاز می‌شود.

در نخستین دیدار، تیم والیبال ساحلی برنج ولیعصر مقابل گالری هنری پندار صف‌آرایی می‌کند.

تیم والیبال ساحلی مهیار به مصاف مؤسسه حقوقی تمیس می‌رود، آویژه با چای اکبر دیدار خواهد کرد و در آخرین مسابقه، تیم رعد پدافند برابر Beach Box قرار می‌گیرد.

اولین دوره لیگ والیبال ساحلی کیش، جام خلیج فارس با حضور دوازده تیم‌ در حال برگزاری است.

مرحله حذفی این رقابت‌ها نیز با دیدار‌هایی نزدیک و حساس دنبال خواهد شد تا چهار تیم برتر برای حضور در مرحله نیمه‌نهایی مشخص شوند.