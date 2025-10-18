حدادیفر: نگران روند فعلی ذوبآهن هستم
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان گفت: من از روند فعلی تیم نگران هستم، با توجه به عملکردی که داشتیم، میتوانستیم در نیمه بالایی جدول باشیم، اما امتیازات زیادی را که مستحقش بودیم، از دست دادیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، قاسم حدادیفر، سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان پس از تساوی تیمش مقابل فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر، اظهار داشت: نمیخواهم در مورد شخص خاصی صحبت کنم، اما به نظر میرسد بحث داوری به مسئله روز لیگ برتر تبدیل شده و ما هم یکی از تیمهایی هستیم که در چند هفته اخیر از این موضوع آسیب دیدهایم. امروز هم قبل از اینکه فولاد به گل برسد، روی احسان پهلوان خطایی رخ داد که داور باید آن صحنه را چک میکرد، اما این کار را انجام نداد و همان موقعیت منجر به گل شد. فکر میکنم اگر این اشتباه صورت نمیگرفت، میتوانستیم ۳ امتیاز ارزشمند از این بازی بگیریم که برایمان بسیار مفید بود.
وی افزود: قبل از بازی هم گفته بودم که تنها چیزی که از داوری میخواهیم، قضاوت عادلانه است. الان هم قصد ندارم کسی را قضاوت کنم، اما انتظار داشتم داور صحنه را بررسی کند. بازی امروز فیزیکی و درگیرانه بود و بازیکنان ما عملکرد خوبی داشتند. با این حال، در مقاطعی از بازی تمرکز خود را از دست دادیم و نتوانستیم آن ۳ امتیاز را به دست بیاوریم. باید بیشتر کار کنیم، با تمرکز بیشتری به میدان برویم، چون لیگ به سمتی میرود که تیمها بعد از زدن یک گل، بهخوبی از آن محافظت میکنند و در نهایت برنده میشوند. ما هم امروز این فرصت را داشتیم، اما استفاده نکردیم.
سرمربی ذوبآهن درباره شرایط تیمش در جدول، گفت: من از روند فعلی تیم نگران هستم. با توجه به عملکردی که داشتیم، میتوانستیم الان در نیمه بالایی جدول باشیم، اما امتیازات زیادی را که مستحقش بودیم، از دست دادیم. در اینجا خطابم به مسئولان کارخانه و هواداران است. ما در بازار نقلوانتقالات هیچ شانسی برای رقابت با تیمهای متمول نداریم. از روز اول هم گفتم که باید از پروژه یکساله خارج شویم و وارد فرآیند ۲ تا ۳ ساله شویم تا به بازدهی برسیم.
حدادیفر ادامه داد: هدف ما ساختن تیمی با تکیه بر بازیکنان جوان است. بودجه محدودی داریم و نمیتوانیم ضعفها را با جذب بازیکنان گرانقیمت جبران کنیم. امید ما به همین جوانان است. مطمئنم این تیم در فصل آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت، اما اکنون هم نباید فرصتسوزی کنیم و باید با کسب امتیازات لازم، خودمان را از قعر جدول جدا کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد تیم در طول مسابقه، گفت: در نیمه اول عملکرد نسبتاً خوبی داشتیم؛ نه عالی، اما قابلقبول بود. در نیمه دوم حدود ۱۵ دقیقه تمرکز تیم از بین رفت و در همان بازه، سخت تنبیه شدیم. پس از آن، دوباره به بازی برگشتیم و حتی موقعیت گل هم داشتیم، اما استفاده نکردیم. آن ۱۵ دقیقه برای ما گلدنتایم بود که از دست رفت. اگر باهوشتر و با درایتتر عمل میکردیم، شاید سه امتیاز را میگرفتیم. با این حال، هنوز به آینده امیدواریم و تلاش خواهیم کرد در هفتههای بعدی نتایج بهتری بگیریم.
سرمربی ذوبیها در واکنش به دریافت کارت از داور، افزود: نمیخواهم صرفاً مربی خوشاخلاقی باشم، اما بهدنبال دلیل کارت بودم. من فقط با هیجان در محدوده خودمان واکنش نشان دادم، بیاحترامی به کسی نکردم و فقط خواستم بدانم دلیلش چیست. در واقع در حال آرامکردن نیمکت بودم. دوست دارم این فرهنگ در فوتبال ما جا بیفتد. رفتارهای بد در زمین باعث میشود خانوادهها از حضور در ورزشگاهها دلسرد شوند و ما باید این فرهنگ را اصلاح کنیم.
حدادیفر در پاسخ به پرسشی دیگر درباره واکنش احساسی بازیکنانش، گفت: من اصلاً اعتراضی نکردم و فقط با بازیکن خودمان صحبت میکردم. بازیکنانم پس از بازی ناراحت بودند، چون تیم روحیه بالایی دارد و نتیجه تساوی برایشان رضایتبخش نبود. ما تیمی فداکار و سختکوش داریم که هر روز با فشار بالا تمرین میکند. به تکتک بازیکنانم افتخار میکنم. همیشه به آنها گفتهام که لیاقتشان بسیار بیشتر از نتایج فعلی است. باید باور کنند که میتوانند در فوتبال ایران جایگاه بالاتری داشته باشند.
وی افزود: در فوتبال حتی یک دقیقه بیتمرکزی میتواند سرنوشت را تغییر دهد. بازیکنان جوان و باانگیزهای داریم که مطمئنم در آینده نامشان بیشتر شنیده خواهد شد. حسرت بازیکنان از این است که در بسیاری از بازیها فرصت نتیجهگیری داشتیم، اما استفاده نکردیم. حالا باید با تلاش، تمرکز و امید به آینده نگاه کنیم.