به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز یک شنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و ششم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و نوزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:٠١ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢١ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:٠٠ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ٣٩: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵۶ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:٢٠ دقیقه است.

ذکر روز یک شنبه:

یا ذاالجلال و الاکرام (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امام هادی (ع) می‌فرماید:

إنَّ العالِمَ وَالمُتَعَلِّمَ شَریکانِ فِی الرُّشدِ.

دانشمند و دانشجو در هدایت، شریک‌اند.

کشف الغُمّة: ج ۳ ص ۱۷۷. علم و حکمت در قرآن و حدیث (ویراست دوم) - جلد ۱ صفحه: ۳۹۶