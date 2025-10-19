پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ٢٧ مهر ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز یک شنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و ششم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و نوزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز:
اذان صبح امروز ساعت ۵:٠١ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢١ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:٠٠ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ٣٩: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵۶ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:٢٠ دقیقه است.
ذکر روز یک شنبه:
یا ذاالجلال و الاکرام (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت امام هادی (ع) میفرماید:
إنَّ العالِمَ وَالمُتَعَلِّمَ شَریکانِ فِی الرُّشدِ.
دانشمند و دانشجو در هدایت، شریکاند.
کشف الغُمّة: ج ۳ ص ۱۷۷. علم و حکمت در قرآن و حدیث (ویراست دوم) - جلد ۱ صفحه: ۳۹۶