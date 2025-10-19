پخش زنده
اعتماد به آمریکا و مذاکره با آن همیشه بینتیجه بوده و به جای حل مشکلات، روند پیشرفت و استقلال ملی را به تعویق میاندازد. عبرت؛ روایتی است متفاوت از آنچه در برجام رخ داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آمریکا بارها نشان داده که به تعهدات خود پایبند نیست و از هر فرصتی برای فشار و تحمیل خواستههای یکطرفه علیه کشورها استفاده میکند. تجربههای گذشته، از جمله دولت یازدهم و دوازدهم که یک بار با آمریکا مذاکره کردیم، اما این کشور بهراحتی از برجام خارج شد، ثابت کرده که اعتماد به آمریکا تنها منجر به شکست و عقبنشینی در منافع ملی میشود.
علاوه بر این، مذاکره با آمریکا معمولاً باعث میشود مسیر پیشرفت و استقلال کشور به تعویق بیفتد و ما را در دام وابستگی و نفوذ بیمورد گرفتار کند. بنابراین، بهتر است به جای مذاکره با آمریکا، روی تقویت توان داخلی و تعامل با کشورهای قابل اعتماد تمرکز کنیم.
چرا نباید با آمریکا مذاکره کرد؟ گزارش "عبرت"؛ روایتی است متفاوت از پاسخ به این سوال!