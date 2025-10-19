لیگ برتر فوتبال انگلیس، رقابت تنگاتنگ در صدر
رقابتهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال انگلیس فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فصل ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ لیگ برتر فوتبال انگلیس در حالی به هفته هشتم نزدیک میشود که تیم آرسنال با عملکردی مقتدرانه، صدر جدول را در اختیار دارد. شاگردان میکل آرتتا با برد سخت مقابل فولام با گل لیاندرو تروسارد، به روند پیروزیهای خود ادامه دادند و با ۱۶ امتیاز، موقتاً در صدر جدول ایستادند.
در تعقیب آرسنال، تیمهای لیورپول، تاتنهام و بورنموث نیز با اختلافی اندک حضور دارند. لیورپول با هدایت یورگن کلوپ، با سبک بازی هجومی و متکی بر ستارههایی همچون دیاز و نونیز، همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود.
اما شاید شگفتیساز بزرگ این فصل، بورنموث باشد که با عملکردی فراتر از انتظار، در جمع تیمهای بالای جدول جا خوش کرده است. آنتوان سمنیو، مهاجم جوان این تیم، با ۶ گل، در تعقیب ارلینگ هالند برای کسب عنوان آقای گل قرار دارد.
منچسترسیتی که همیشه از بختهای اول قهرمانی است، این فصل را کمی با نوسان آغاز کرده، اما باز هم با تکیه بر درخشش ارلینگ هالند – که با ۱۱ گل، در صدر جدول گلزنان ایستاده – در جایگاه پنجم قرار گرفته و به نظر میرسد بهزودی دوباره به صدر جدول بازگردد.
در پایین جدول، تیمهایی نظیر وستهام، ولورهمپتون و ناتینگهام فارست با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. شکست سنگین خانگی ناتینگهام مقابل چلسی، منجر به اخراج سرمربی این تیم شد و حالا این باشگاه بهدنبال تغییراتی گسترده برای نجات از سقوط زودهنگام است.
در دیگر دیدارهای هفته، برایتون با دو گل دنی ولبک موفق شد نیوکاسل را شکست دهد و کریستال پالاس و بورنموث نیز در یک دیدار پرگل به تساوی ۳-۳ رسیدند؛ جایی که ژان فیلیپ ماتتا موفق شد هتتریک کند.