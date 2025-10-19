رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: یک کامیون کشنده با پلاک جعلی که در مسیر ایلام به اسلام‌آباد غرب در حرکت بود، با اقدام به‌ موقع ماموران پلیس راه متوقف و توقیف شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه حین گشت زنی و کنترل تخلفات در محور ایلام به اسلام آباد به یکدستگاه کامیون کشنده که پلاک‌های جلو و عقب خودرو متفاوت بودند مشکوک شده و با استعلام از دست افزار هوشمند متوجه مغایرت پلاک نصب شده بر روی وسیله نقلیه مذکور با سیستم خودرو شدند.

وی اضافه کرد: راننده وسیله نقلیه به دلیل اینکه پلاک اصلی وسیله نقلیه دارای دستور توقیف از مقام قضائی بوده و همچنین برای فرار از اعمال قانون، اقدام به جعل پلاک و نصب شماره‌های پلاک یکدستگاه کامیون کشنده دیگر بر روی وسیله نقلیه خود کرده بود که ماموران پلیس راه به دلیل نصب پلاک جعلی و استفاده از پلاک وسیله نقلیه دیگر نسبت به توقیف و روانه ساختن آن به پارکینگ اقدام کردند.