حاج عزیز رحمتی پدر شهیدان نور کریم و موسی رحمتی پس از سال ها رنج دوری به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حاج عزیز رحمتی پدر شهیدان«موسی و نورکریم رحمتی» در شهرستان کوهدشت،پس از سال‌ها تحمل دوری از فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت و به شهیدانش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم عزیز رحمتی یکشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در قبرستان چراغان کوهدشت برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت مرحوم «حاج عزیز رحمتی»، پدر بزرگوار شهیدان والامقام«موسی و نورکریم رحمتی»، را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت محمد ولی قنبری به شرحزیراست:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهیدان والامقام«رحمتی»؛ خبر درگذشت مرحوم «حاج عزیز رحمتی»، اسوه صبر و ایستادگی، پدر شهیدان والامقام «موسی و نورکریم رحمتی»، موجب تألم و تأثر خاطر گردید.

پدران والامقامی که در راه رضای معبود از بهترین سرمایه‌های خویش گذشتند و فرزندان عزیز خود را در راه خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی نثار نمودند، اسوه‌های ایثار و نمونه‌های برتر استقامت و فداکاری‌اند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم شهیدان رحمتی، از پروردگار متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان را مسألت دارم.

شهید نورکریم رحمتی، شانزدهم فروردین ،۱۳۴۹ در روستای ســركوه همیان از توابع شهرستان كوهدشت به دنیا آمد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم دی ،۱۳۶۵ در شــلمچه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد.

شهید موسی رحمتی، دهم خردادماه ۱۳۵۰ در روستای سركوه همیان از توابع شهرســتان كوهدشت به دنيا آمد. بيســت و ششم آذر ۱۳۶۵ در دربندیخان عراق بر اثر اصابت تركش به شــهادت رسيد.