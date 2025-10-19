به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، طاهر روحی در جلسه بررسی پروژه‌های شهرستان میانه که با حضور نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: مدیریت استان با هدف جذب سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای پروژه‌های اقتصادی تهیه بسته های سرمایه‌گذاری بی‌نام را در دستورکار قرار داده است.

وی اظهار کرد: این بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت، خدمات، معدن و گردشگری تدوین می‌شود و تمامی مجوز‌های مورد نیاز از جمله مجوز‌های محیط‌زیست‌، امور اراضی و سایر استعلامات قانونی در آنها از پیش اخذ و آماده اجرا هستند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند روند صدور این مجوز‌ها را تسریع کنند تا این بسته‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و هرچه سریع‌تر به طرح‌های مولد و ارزش‌افزا تبدیل شوند.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل‌گری در فرآیند سرمایه‌گذاری در استان گفت: باید پیش از آغاز هر پروژه، پیوست‌های زیست‌محیطی آن به‌صورت دقیق بررسی و لحاظ شود تا در ادامه مسیر با مشکلات محیط‌زیستی مواجه نشویم.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت ارتباط نزدیک میان دانشگاه و صنعت تاکید کرد و افزود: پیوند میان مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش صنعت، زمینه‌ساز نوآوری، افزایش بهره‌وری و سود مشترک برای هر دو بخش خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان میانه گفت: مجتمع فولاد میانه یکی از بزرگترین توانمندی‌های صنعتی استان است که در صورت همکاری و تعامل علمی با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.