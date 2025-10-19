پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به موارد نقض فاحش توافق آتشبس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد.
در این تماس، در مورد آخرین وضعیت غزه در پرتو تفاهم صورتگرفته برای توقف نسلکشی تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی شدید نسبت به موارد نقض فاحش توافق آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته که باعث شهید و مجروحشدن دهها فلسطینی شد، بر مسئولیت ضامنان آتشبس و کل جامعه بینالمللی برای جلوگیری از ادامه کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
در این تماس تلفنی همچنین طرف مصری در جریان دیدگاههای ایران راجع به موضوع هستهای قرار گرفت.