هوای شهر‌های خمینی شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و رهنان و ولدان در کلانشهر اصفهان در وضعیت نارنجی آلودگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح روز یک شنبه بیست و هفتم مهر با میانگین ۹۳ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد درحالیکه این شاخص در شهر‌های خمینی شهر با ۱۵۷ و قهجاورستان با ۱۵۰ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۴۹ AQI در وضعیت پاک، اما این شاخص درایستگاه‌های رهنان با ۱۰۹ و ولدان با ۱۲۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میرزاطاهر با ۹۴، دانشگاه صنعتی ۹۵، خرازی ۹۶، سپاهان شهر وکاوه ۸۸، ۲۵ آبان با ۸۵، فیض ۹۲، فرشادی ۸۲، زینبیه ۸۶، پارک زمزم و کردآباد ۹۹ AQI همچنین شهر‌های مبارکه وکاشان با ۸۰، نجف آباد با ۸۲، شاهین شهر ۸۳، زرین شهر ۷۰ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.