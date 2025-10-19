جشن بزرگداشت خانواده‌های چند فرزندی، با حضور کارکنان و خانواده‌های بزرگ شهرداری تهران، در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد. در این مراسم، پدران و مادران از شیرینی‌های زندگی در مقابل فشار‌های اقتصادی گفتند.

زینب چخماقی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد؛

در مراسم جشن بزرگداشت خانواده‌های چند فرزندی، پدر و مادر‌ها درباره چگونگی مدیریت زندگی در بحبوحه مشکلات اقتصادی معتقد بودند که باور مثبت، فشار‌ها را تبدیل به فرصت می‌کند. این خانواده‌ها گفتند که فرزندان «شیرینی زندگی» هستند و برکت وجود آن‌ها به تلاش مضاعف والدین می‌انجامد.