مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز هدف از تالیف کتاب بلندای البرز را بازنمایی سیره و اندیشه نیکوکارانه زنده‌یاد البرز عنوان کرد و گفت: مرحوم البرز به‌عنوان الگویی الهام‌بخش برای خیران و واقفان است.

بلندای البرز، الگویی الهام‌بخش برای خیران و واقفان

حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ افزود:کتاب «بلندای البرز» به عنوان نخستین اثر مستند‌ روایی درباره زندگی زنده‌یاد حسینعلی البرز، واقف بزرگ علمی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: حسینعلی البرز در سال ۱۳۴۲ با وقف همه دارایی خود، بنیاد فرهنگی البرز را با مأموریت حمایت از نخبگان و برترین‌های علمی کشور پایه‌گذاری کرد؛ بنیادی که امروز با اهدای «جایزه البرز» به دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، فناوران و دانشمندان برگزیده، به «نوبل ایرانی» شهرت یافته است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز افزود: کتاب «بلندای البرز» به قلم مرضیه نظرلو و در قالب یک مستند‌روایی تألیف شده و حاصل بیش از یک سال پژوهش، مصاحبه با برگزیدگان جایزه البرز و بررسی اسناد آرشیوی بنیاد است.

وی یادآور شد: پیش از این تنها یک اثر مکتوب درباره مرحوم البرز در دهه ۱۳۸۰ و به قلم مرحوم فقیه‌نصیری منتشر شده بود و این کتاب پس از دو دهه، فصل تازه‌ای در روایت زندگی و موقوفات این چهره ماندگار علمی کشور گشوده است.

ارشدی برگزاری آیین رونمایی در بیست‌و‌هشتمین سالروز درگذشت حسینعلی البرز را ادای دین به مقام این واقف فرهیخته دانست و گفت: بنیاد فرهنگی البرز همواره خود را وامدار اندیشه و نیت خالصانه او در خدمت به علم و نخبگان می‌داند.

بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ شمسی تأسیس شده است. هدف از تاسیس بنیاد فرهنگی البرز در واقع کمک به اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش­‌آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی است. این امر از طریق اعطای جایزه البرز و به صورت مستمر و سالانه انجام می‌گیرد.