به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: دیشب تصادف دو دستگاه خودرو وانت نیسان با سواری پژو در جاده پاتاوه - دهدشت، محدوده نزدیک تونل آبریز به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

پرویز غفارفرد با بیان اینکه دو دستکاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند افزود: در این سانحه تصادف چهار نفر مصدوم شدند که پیش از بروز آتش‌سوزی در خودروی پژو، به کمک مردم مصدومان از داخل خودرو‌ها خارج شدند.

غفارفرد اضافه کرد: تکنسین‌های اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، چهار مصدوم حادثه را که همگی در وضعیت پایدار بودند، به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل کردند.