به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید محسن میرحسینی افزود: پرواز مستقیم رفت و برگشت رشت - آستراخان روسیه از امروز یکشنبه ۲۷ مهر افتتاح و هر هفته یک پرواز انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پرواز ساعت هفت صبح امروز با شماره پرواز ۷۴۵۰ از مبدا رشت به آستراخان انجام شد.

میرحسینی اضافه کرد: بعد از برقراری پرواز‌های بین المللی به مقاصد نجف و بغداد، این پرواز سومین مسیر پروازی خارجی از فرودگاه سردار جنگل رشت است که به آستراخان روسیه انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: با توجه به قرارگرفتن فرودگاه سردار جنگل رشت در کریدور شمال - جنوب و موقعیت استراتژیک فرودگاه در منطقه آزاد انزلی، این پرواز مسافری می‌تواند برای امور تجارت و بازرگانی بسیار تسهیل کننده باشد.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با علامت اختصاری (OIGG) در کتاب هوانوردی دنیا به ثبت رسیده است.

فرودگاه رشت در سال ۱۳۴۷ خورشیدی تاسیس شد و در رتبه ۱۲ از نظر آمار پروازی در کشور به شمار می‌آید.

فرودگاه رشت دارای موقعیت ارتباطی ممتازی به لحاظ قرارگیری در حاشیه دریای کاسپین و مسیر کریدور شمال - جنوب است.

این فرودگاه در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و ۱۵ کیلومتری مرکز منطقه آزاد انزلی واقع شده و مساحت کل آن به ۲۲۰ هکتار می‌رسد؛ ارتفاع آن ۴۰ پا پایین‌تر از آب‌های آزاد است.