به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان کرمان از تداوم ناپایداری‌های جوی و احتمال وقوع رگبار، رعد و برق، وزش باد‌های شدید لحظه‌ای و طغیان رودخانه‌ها خبر داد.

حمیده حبیبی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی و با تأکید بر هشدار زرد، تا روز سه‌شنبه ناپایداری‌های جوی در استان ادامه خواهد داشت.

این ناپایداری‌ها عمدتاً در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در نیمه جنوبی، غرب و برخی مناطق مرکزی استان به‌صورت رشد ابر، رگبار و رعد و برق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای و در برخی مناطق بارش تگرگ بروز می‌کند.

وی افزود:با توجه به شدت و ماهیت بارش‌های پیش‌رو، احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در برخی مناطق دور از انتظار نیست.