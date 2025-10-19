پخش زنده
امروز: -
هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: ناپایداریهای جوی در استان کرمان تا سه شنبه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان کرمان از تداوم ناپایداریهای جوی و احتمال وقوع رگبار، رعد و برق، وزش بادهای شدید لحظهای و طغیان رودخانهها خبر داد.
حمیده حبیبی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی و با تأکید بر هشدار زرد، تا روز سهشنبه ناپایداریهای جوی در استان ادامه خواهد داشت.
این ناپایداریها عمدتاً در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در نیمه جنوبی، غرب و برخی مناطق مرکزی استان بهصورت رشد ابر، رگبار و رعد و برق، وزش تندبادهای لحظهای و در برخی مناطق بارش تگرگ بروز میکند.
وی افزود:با توجه به شدت و ماهیت بارشهای پیشرو، احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآبها و طغیان رودخانههای فصلی در برخی مناطق دور از انتظار نیست.