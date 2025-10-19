پخش زنده
امروز بعدازظهر در مناطق دریایی هرمزگان وزش باد و در ارتفاعات رگبار باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در شهرستانهای بشاگرد و حاجی آباد تقویت نقطهای بارشها نیز مورد انتظار است.
وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد افزود: دریا بعدازظهر و اوایل شب با وزش بادهای جنوب غربی متلاطم میشود.
وی توصیه کرد: رفت و آمد شناورها بویژه سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط صورت گیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا نیز این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: تا اواسط هفته، دما تغییر چندانی ندارد.