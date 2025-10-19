به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان گفت: ‏مذاکرات میان نمایندگان امارت اسلامی افغانستان (حکومت افغانستان) و جمهوری اسلامی پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه به پایان رسید.

وی افزود: ما از تلاش‌ها و میانجی گری کشور‌های برادر قطر و ترکیه، در روند رسیدن به این توافقنامه قدردانی و سپاسگزاری می‌نماییم.

‏بر اساس توافقنامه دوجانبه، هر دو طرف بر تعهد خود به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تأکید کردند و هر دو جانب خواستار حل مشکلات و مسائل از طریق گفت‌و‌گو شدند.

براساس این اعلامیه طرفین بر آتش‌بس کامل و معنادار توافق کردند و تصمیم گرفته شد که هیچ یک از دو کشور اقدامات خصمانه در برابر یکدیگر انجام ندهند و همچنین از حملات گروه‌هایی که علیه دولت پاکستان فعالیت دارند، حمایت نخواهد شد.

همچنین هر دو طرف توافق کردند که هیچ‌گونه حمله‌ای علیه نیرو‌های امنیتی، غیرنظامیان و تأسیسات یکدیگر انجام نمی‌دهند و ‏در آینده با وساطت کشور‌های قطر و ترکیه، سازوکاری ایجاد خواهد شد تا ادعا‌های دوجانبه بررسی و توافقنامه عملی گردد.