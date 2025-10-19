سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۶۵ درصدی طرح ساخت زمین چمن شهر کیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احسان حسینی گفت: طرح ساخت زمین چمن شهر کیان در زمینی به مساحت دو هکتار و با زیربنای ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال اجراست و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: این مجموعه ورزشی دارای ساختمان رختکن و سرویس‌های بهداشتی، سکو‌های تماشاگر، پیست دو میدانی و زمین چمن مصنوعی فوتبال است و پس از تکمیل، زمینه ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و توسعه فعالیت‌های ورزشی در شهر کیان را فراهم خواهد کرد.

حسینی گفت: برای تسریع در روند اجرای طرح، پیمانکار جدید از طریق مناقصه انتخاب شده و به‌زودی ادامه عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان گفت: برای تکمیل این طرح حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در صورت تأمین و تخصیص به‌موقع، این پروژه تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.