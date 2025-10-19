به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری دیشب در جلسه شنبه‌های گفت‌و‌گو (نشست اندیشه‌ورزان) که با حضور اهالی فرهنگ، هنر و سینما در مشهد برگزار شد، افزود:این درحالیست که خراسان رضوی پیش از این رتبه۲۲ حوزه کسب و کار کشور را به خود اختصاص داده بود.

استاندار خراسان رضوی گفت: در شرایطی که رشد صادرات کشور در ۶ ماهه نخست امسال ۶ درصد منفی شد، رشد صادرات خراسان رضوی به مثبت ۳۶ درصد رسید که نتیجه همین نشست‌ها است.

وی گفت: همچنین به دنبال برگزاری این نشست‌ها در ورزش استان تحولات خوبی حاصل شد، بویژه در زمینه فوتبال و کشتی که رها شده بود و در استان تیم فوتبال نداشتیم و ۲۰ سال در کشتی این خطه یک عضو در تیم ملی نبود، اینک شور و نشاط ایجاد و به دنبال آن تیم فوتبال قوت گرفت و در رشته کشتی نیز جوان مشهدی ما به نایب قهرمانی جهان رسید.

مظفری با بیان اینکه خراسان رضوی دارای ظرفیت‌های بسیاری است، ادامه داد: برای استفاده از این ظرفیت‌ها و رسیدگی به موضوعات مختلف درحال برگزاری جلسات و نشست‌های اندیشه‌ورزان هستیم تا با هم‌اندیشی، گفتمان، تفکر، طرح ایده‌ها، نظرات و دیدگاه‌های مختلف، راهکار‌های خوبی برای رفع مشکلات بیابیم و کار را در استان به درستی پیش ببریم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به این که ساخت پردیس سینمایی مشهد سال‌ها قبل کلید خورد، اما رها شد عنوان کرد: این که شهر مشهد با این جمعیت عظیم یک پردیس سینمایی خوب نداشته باشد در شان این شهر نیست، برای راه اندازی این سینما می‌توان یک هیئت امنا تشکیل داد و کار را پیگیری کرد.

مظفری افزود: همچنین باید یک جلسه شورای اداری استان در یکی از سینما‌های مشهد برگزار شود که این کار قطعا اثر مثبتی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در دانشگاه فردوسی مشهد برای برقراری ارتباط با استادان و دانشجویان اتاق استاندار راه اندازی شده است تا از این طریق نیز با دانشگاه و دانشگاهیان ارتباط برقرار کنیم و از ایده‌ها و نظرات آنان در حل مشکلات استان بهره‌مند شویم.

لزوم ارج نهادن به تشکل‌ها

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در راستای هم اندیشی، شناسایی و رفع مشکلات حوزه فرهنگ و هنر استان و توسعه و پیشرفت استان در این عرصه، تشکیل اتاق گفت‌و‌گو و برگزاری جلسات گفت‌و‌گو محور مورد تاکید قرار گرفت.

حسن مسگرانی افزود: در این راستا نیز نخستین جلسات شورای سینما برگزار شد و کارگروه و دبیرخانه آن نیز فعال شده که امید است از این طریق شاهد اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ و هنر استان باشیم.

وی با بیان این که باید به چرخه سینما، آموزش و تولید فیلم و صنعت سینما به معنای واقعی کمک کرد، تاکید کرد: باید تشکل‌ها را ارج نهاد و به آنها کمک کرد زیرا در رشد و توسعه فرهنگ و هنر استان نقش موثری دارند.

تشکیل صندوق یا تشکل ویژه هنرمندان با حمایت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، توسعه، ایجاد و تجهیز آموزشگاه‌های سینمایی با حمایت مالی ازسوی استانداری، راه‌اندازی و افتتاح پردیس سینمای در شاندیز با حمایت استانداری، پیگیری و تعیین تکلیف صندوق توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری، برگزاری جلسه بین هنرمندان و پلتفرم‌های فعال در کشور ایجاد حلقه ارتباطی بین این دو در راستای توسعه سینمای استان و تولیدات آن، از درخواست‌های فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان در این نشست بود.

بازگرداندن مرجعیت تصمیم‌گیری درباره سینما و تئاتر و مجوز‌های آن از سایر نهاد‌ها و سازمان‌های به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، لزوم تولید سریال یا فیلم سینمایی با موضوع خیران مدرسه‌ساز استان، گرفتن تولید و پخش فیلم مشهد از تهران، ایجاد سینمای جدید با کمک انجمن تهیه کنندگان مشهد، بهره‌مندی از ۵۰۰ سالن بلا استفاده آمفی تئاتر و اتاق جلسات ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی برای نمایش فیلم‌ها از دیگر مطالبات فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان در این نشست به شمار می‌رود.