به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمام، با وجود ماهیت پاکیزه‌کننده‌اش، به دلیل محیط مرطوب، می‌تواند به محلی برای انتقال آلودگی‌ها تبدیل شود. در حالی که اشتراک‌گذاری وسایل در فرهنگ ما نشانه صمیمیت است، در مورد لوازم حمام این کار خطری جدی برای سلامتی است. با رعایت این مرز‌های بهداشتی، از انتقال عفونت‌های پوستی و میکروبی در محیط مشترک جلوگیری می‌شود.

لیف

برای حفظ سلامت پوستتان، هرگز لیف خود را با دیگران شریک نشوید. لیف سالم، پوستی سالم‌تر را تضمین می‌کند. به دلیل بافت متخلخل و رطوبت دائمی، لیف به سرعت تبدیل به لانه‌ای خوب برای رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها می‌شود. استفاده مشترک از این وسیله، سبب انتقال مستقیم عفونت‌های پوستی مانند قارچ‌های پوستی یا فولیکولیت (عفونت کیسه‌های مو) به بدن شما خواهد شد.

تیغ اصلاح

استفاده مشترک از تیغ اصلاح، ریسکی جدی برای سلامت شماست. میکروب‌ها و عوامل بیماری‌زا می‌توانند به راحتی روی سطوح سخت و تیز مانند تیغ زنده بمانند. اجتناب از ایجاد خراش‌های ریز هنگام اصلاح تقریباً غیرممکن است. هر گونه بریدگی یا خراش، محیطی ایده‌آل برای انتقال مستقیم عوامل بیماری‌زای منتقله از طریق خون فراهم می‌کند. به همین دلیل، استفاده مشترک از یک تیغ می‌تواند به سادگی باعث انتقال باکتری‌ها، قارچ‌ها و حتی ویروس‌های جدی مانند هپاتیت B و C شود.

حوله حمام

سلامتی شما در گرو حفظ بهداشت ساده‌ترین وسایل است. تحقیقات نشان می‌دهند که خطر انتقال عفونت‌های پوستی از طریق حوله‌های مشترک به ویژه در محیط‌های ورزشی مانند فوتبال، به شدت افزایش می‌یابد. طبق یک مطالعه، بازیکنانی که حوله مشترک استفاده می‌کردند، هشت برابر بیشتر در معرض ابتلا به عفونت‌های پوستی قرار داشتند. حوله حمام شما باید شخصی باشد و پس از هر ۴ یا ۵ بار استفاده آن را بشویید و اطمینان حاصل کنید که همیشه پیش از استفاده مجدد کاملاً خشک شده باشد.

مسواک

هر فرد باید مسواک مخصوص به خود را داشته باشد، زیرا استفاده مشترک از مسواک می‌تواند به راحتی باکتری‌های دهانی، ویروس‌های سرماخوردگی و آنفولانزا، و به‌خصوص ویروس هرپس (عامل تبخال) را بین افراد منتقل کند. به اشتراک گذاشتن حتی سر مسواک نیز به دلایل بهداشتی اکیداً توصیه نمی‌شود.