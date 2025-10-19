پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و اوایل شب با وزش بادهای جنوب غربی دریا متلاطم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعیده خوارزمی افزود: بعدازظهر امروز برروی مناطق دریایی استان وزش باد و در ارتفاعات استان رگبار باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
او با اشاره به اینکه صبح شرایط جوی و دریایی آرامی برقرار خواهد بود، گفت: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان و پارهای نقاط مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود و در شهرستانهای بشاگرد و حاجی آباد تقویت نقطهای بارشها نیز مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
خوارزمی، خاطرنشان کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست و توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط انجام شود.
او افزود: فردا نیز این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود و از لحاظ دمایی تا اواسط هفته، دما تغییر چندانی نخواهد داشت.