به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آتش سوزی جنگل‌های بخش جوزار ممسنی به همت نیرو‌های منابع طبیعی و طبیعت دوستان ساعت ۲۰ دیروز شنبه مهار و پایش شد.

این آتش سوزی از ساعت ۱۱ روز جمعه آغاز و به دلیل وزش شدید باد، وجود علفزار‌ها و صعب العبور بودن منطقه شدت گرفت.

آتش سوزی ۸۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های بلوط این منطقه را طعمه حریق کرد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.