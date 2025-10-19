پخش زنده
آتش سوزی جنگلهای بخش جوزار ممسنی که از روز جمعه آغاز شده بود دیشب مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آتش سوزی جنگلهای بخش جوزار ممسنی به همت نیروهای منابع طبیعی و طبیعت دوستان ساعت ۲۰ دیروز شنبه مهار و پایش شد.
این آتش سوزی از ساعت ۱۱ روز جمعه آغاز و به دلیل وزش شدید باد، وجود علفزارها و صعب العبور بودن منطقه شدت گرفت.
آتش سوزی ۸۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی و جنگلهای بلوط این منطقه را طعمه حریق کرد.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.