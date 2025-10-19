به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ماه و برای شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ بهمن‌ماه آغاز خواهد شد

حبیب الله فضل‌الله‌پور افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، انتخابات شورا‌های اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات آغاز می‌شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون، برخی مقامات و مشاغل هم‌تراز تنها در صورتی می‌توانند در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر نامزد شوند که دست‌کم سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، یعنی تا پایان روز ۲۷ مهر ۱۴۰۴، از سمت خود استعفا داده و استعفای آنان به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد و ثبت‌نام افرادی که در مهلت مقرر استعفا نداده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.