به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: عدالت در دسترسی برای مردم در تمامی بخش‌ها از جمله راه، مسکن و زیرساخت برنامه ریزی شده است.

سید عبدالله ارجائی عصر دیروز در بازدید از طرح دو بانده شدن جاده کاشمر - شادمهر در شهرستان کاشمر افزود: در حوزه راه سه شاخص میزان تردد، نقاط حادثه‌خیز و پیشرفت فیزیکی طرح ها مبنای توزیع اعتبارات در سال گذشته، امسال و سال پیش‌رو خواهند بود.

وی گفت: جهش اعتبارات در این طرح بر اساس همین شاخص‌ها صورت گرفته و منطقه مستحق این افزایش بوده است.

ارجایی افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری واقعی است و اثر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد، وزارت راه و شهرسازی نیز با تکیه بر رویکرد عدالت‌محور تلاش دارد توسعه متوازن در سراسر کشور محقق شود.

فرماندار کاشمر نیز گفت: در ۲ دهه اخیر تصادفات متعددی در این مسیر رخ داده است که از جمله آن سانحه منجر به درگذشت مرحوم پویان تنها متخصص مغز و اعصاب منطقه بود.

محمد قربانی افزود: پارسال روند اجرای طرح با تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان و شهرستان به شکل چشمگیری سرعت گرفت و این محور برای حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت منطقه اهمیت حیاتی دارد.

فرماندار کاشمر همچنین با اشاره به اجرای ۸۰ درصد طرح مطالعاتی راه آهن سبزوار به کاشمر خواستار تامین اعتبار لازم برای اتمام این طرح مطالعاتی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در خراسان رضوی چهار پایانه مرزی و سه کریدور اصلی کشور وجود دارد که این کریدور‌ها استان را به چابهار، بندرعباس و مرکز کشور متصل می‌کنند و در نهایت به شهر مشهد منتهی می‌شوند.

وحید داعی افزود: در هر چهار پایانه مرزی استان طرح‌هایی در حال اجراست و این موضوع از اولویت‌های مهم توسعه‌ای خراسان رضوی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه محور مشهد ـ قوچان با حدود ۱۱۹ هزار تردد در روز یکی از پرترافیک‌ترین محور‌های کشور است، گفت: از میان حدود ۳۰ میلیون زائر مشهد ۹۰ درصد از طریق جاده وارد استان می‌شوند که این آمار اهمیت ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای را نشان می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: مجموع طول شبکه بزرگراهی خراسان رضوی ۲ هزارو ۴۸۴ کیلومتر است که از این میزان هزارو ۱۹۱ کیلومتر زیر بار ترافیک قرار دارد، ۴۲۶ کیلومتر در دست اجراست و ۸۶۷ کیلومتر هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

داعی افزود: در حوزه آزادراهی نیز ۱۹ طرح در استان تعریف شده که ۹ طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی و ۱۰ طرح دیگر توسط شرکت توسعه زیر ساخت حمل و نقل در حال اجراست.

براساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جاده شادمهر ـ کاشمر ۵۴ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۳۱ کیلومتر آن به‌صورت باند دوم زیر بار ترافیک رفته است. از این میزان ۱۷ کیلومتر در یک سال و نیم اخیر به بهره‌برداری رسیده و دو قطعه دیگر به طول مجموع ۱۸ کیلومتر در حال اجراست. برای تکمیل این طرح حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است .

مرکز شهرستان کاشمر در ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.