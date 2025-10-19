به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علی طباطبائی فر با اعلام این خبر گفت: در پی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان یزد مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در ارتفاعات منطقه شادکام بافق، بلافاصله یک تیم ۵ نفره واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان یزد، به همراه یک تیم ۴ نفره امداد و نجات شهرستان بافق به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: به‌دلیل صعب‌العبور بودن مسیر و تاریکی شب، عملیات جست‌و‌جو و نجات با دشواری فراوان صورت گرفت و امدادگران پس از ۵ ساعت تلاش بی‌وقفه موفق شدند افراد گرفتار را پیدا کرده و با رعایت اصول ایمنی به پایین کوه منتقل کنند.

طباطبایی‌فر خاطرنشان کرد: حال عمومی نجات‌یافتگان مطلوب بوده و پس از ارزیابی اولیه، آنان به سلامت به خانواده‌های خود تحویل داده شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد در پایان با قدردانی از تلاش و همکاری مؤثر نجاتگران جمعیت هلال احمر، اداره آگاهی، آتش‌نشانی و تیم‌های محلی و سنگ آهن مرکزی که در این عملیات نقش کلیدی داشتند، گفت: از شهروندان تقاضا می‌شود پیش از صعود به ارتفاعات، ضمن بررسی شرایط جوی و مسیر حرکت، حتماً زمان و محل حرکت خود را به خانواده اطلاع دهند و در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.