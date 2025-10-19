پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش در پویش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» ۵ میلیارد ریال برای ساخت مدرسهای در خراسان جنوبی کمک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش به ریاست وزیر آموزش و پرورش و با حضور برخط مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور برگزار شد.
در این نشست، وزیر آموزش و پرورش در راستای حمایت از پویش مردمی «به ساز مدرسه بساز مدرسه» و با هدف توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، مبلغ ۵ میلیارد ریال از حقوق خود را برای ساخت مدرسهای به نام سردار سرلشکر شهید کاظمی در استان خراسان جنوبی اختصاص داد.
وزیر آموزش و پرورش در سخنان خود بر نقش مؤثر مشارکتهای مردمی در ارتقای عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: پویش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» فرصتی ارزشمند برای همراهی همه دلسوزان تعلیم و تربیت در ساخت آیندهای روشن برای فرزندان ایران اسلامی است.
این اقدام در ادامه برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای گسترش نهضت مدرسهسازی و ایجاد محیطهای آموزشی ایمن، استاندارد و در شأن دانشآموزان کشور انجام شد.
روز گذشته نیز رئیس جمهور، دکتر پزشکیان، با پیوستن به این پویش، یک حقوق خود و مبلغ ماهانه ۵۰ میلیون ریال را برای حمایت از ساخت مدارس در مناطق کمتر برخوردار اختصاص داده بود.
وزارت آموزش و پرورش با اجرای این طرحها تلاش میکند علاوه بر رفع کمبود فضاهای آموزشی، انگیزه و ظرفیت مشارکت عمومی و خیران مدرسهساز را نیز در سراسر کشور تقویت کند.