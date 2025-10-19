پخش زنده
معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن استان گفت: خراسان شمالی در اجرای طرح هادی از میانگین کشوری بالاتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعید رئوفی گفت: طرح هادی روستایی سال گذشته با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان از ۷۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۳۷ روستای استان، اجرا شد.
وی افزود: خراسان شمالی روستاییترین استان کشور است و حدود ۷۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارد.
رئوفی گفت: با همکاری و مشارکت دهیاریها و مردم در روستاها توانستهایم از میانگین کشوری که ۶۸ درصد به ۸۰ درصد برسیم.
وی با اشاره به جذب قیر رایگان افزود: برای سال جاری ۶۰ میلیارد تومان قیررایگان برای استان جذب کردهایم.