به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعید رئوفی گفت: طرح هادی روستایی سال گذشته با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان از ۷۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۳۷ روستای استان، اجرا شد.

وی افزود: خراسان شمالی روستایی‌ترین استان کشور است و حدود ۷۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارد.

رئوفی گفت: با همکاری و مشارکت دهیاری‌ها و مردم در روستا‌ها توانسته‌ایم از میانگین کشوری که ۶۸ درصد به ۸۰ درصد برسیم.

وی با اشاره به جذب قیر رایگان افزود: برای سال جاری ۶۰ میلیارد تومان قیررایگان برای استان جذب کرده‌ایم.