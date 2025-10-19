انحراف اتوبوس از مسیر در محور سبزوار – مشهد با ۴۰ مصدوم
انحراف اتوبوس از مسیر در محور سبزوار – مشهد، ۴۰ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: این حادثه شب گذشته در محدوده بین روستاهای هاشمآباد و صالحآباد،رخ داد که تیمهای امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله، با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۸ دستگاه آمبولانس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی را انجام دادند.
دکتر کافی افزود: از ۴۰ مصدوم این حادثه ۴ مصدوم بد حال هستند و ۲۱ مصدوم با تریاژ زرد و ۱۵ مصدوم نیز بطور سرپایی درمان شدند.
وی گفت: مصدومان حادثه برای درمان به بیمارستان منتقل شدند وکارشناسان پلیس در حال بررسی علت حادثه هستند .