هشدار دامپزشکی مازندران: با آغاز سال تحصیلی جدید، مراقب کودکان در برابر سگهای ولگرد و بیماری کشنده هاری باشید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره کل دامپزشکی استان مازندران با صدور اطلاعیهای، بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی توسط خانوادهها و کودکان در مواجهه با سگهای ولگرد در معابر و مسیرهای مدرسه تأکید کرد.
این هشدار با هدف پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار ناشی از گازگرفتگی و به ویژه انتقال بیماری کشنده هاری صادر شده است.
بر اساس این گزارش، کودکان به دلیل کنجکاوی و مهربانی ذاتی، بیشتر در معرض خطر تماس با حیوانات ولگرد قرار دارند؛ بنابراین آموزش رفتاری صحیح به آنان نقشی کلیدی در حفظ سلامتشان ایفا میکند.
مهمترین بندهای این هشدار بهداشتی به شرح زیر است:
دستورالعمل اصلی: عدم نزدیکی بدون نظارت
از والدین و اولیای مدارس درخواست شده است اصلیترین قانون را به کودکان بیاموزند: "بدون حضور و نظارت بزرگسالان، به هیچ سگ غریبه، اعم از ولگرد یا دارای صاحب، نزدیک نشوند. " لازم به ذکر است سگهای ولگرد فاقد صاحب مشخص بوده و احتمال واکسینه نبودن و ابتلای آنان به بیماریهایی مانند هاری وجود دارد.
راهکارهای عملی: حفظ فاصله ایمن و رفتار صحیح
به کودکان آموزش داده شود که از نزدیک شدن به سگها برای نوازش یا بازی خودداری کرده و همواره فاصلهای چندمتری را رعایت کنند. همچنین در صورت نزدیک شدن یک سگ، به جای فرار کردن یا فریاد زدن که غریزه تعقیب و گاز حیوان را تحریک میکند، باید:
- ساکت بایستند و مانند یک مجسمه بدون حرکت بمانند (با دستهای چسبیده به بدن).
- به آرامی و بدون ایجاد هیجان، به سمت عقب از سگ دور شوند.
- از نگاه مستقیم به چشمان سگ خودداری کنند، زیرا این عمل میتواند به عنوان یک تهدید تفسیر شود.
هشدار جدی درباره غذا و زباله
به کودکان تأکید شود که هرگز به سگهای ولگرد غذا ندهند، چرا که این عمل ضمن جذب حیوانات به محیطهای پرتردد مدرسه، ممکن است منجر به بروز رفتارهای تهاجمی برای گرفتن غذا شود. همچنین توصیه شده میانوعدههای خود را در مسیر مدرسه در معرض دید قرار ندهند و از سطلهای زباله سرریز شده که محل تجمع سگهاست، دوری کنند.
هاری؛ تهدیدی کشنده و غیرقابل درمان
در این اطلاعیه هاری یک بیماری ویروسی کشنده و غیرقابل درمان عنوان شده که ویروس آن از طریق بزاق حیوان آلوده و به واسطه گازگرفتگی، پنجه یا حتی لیسیدن پوست زخمی و غشاهای مخاطی (مانند چشم و دهان) منتقل میشود. بر این اساس، کوچکترین تماس، حتی لیسیدن دستی که خراش کوچکی دارد، میتواند بالقوه خطرناک باشد.
اقدامات فوری پس از گازگرفتگی یا تماس مشکوک
در صورت بروز هرگونه تماس یا گازگرفتگی:
- کودک باید بلافاصله والدین، معلم یا یک بزرگتر قابل اعتماد را مطلع کند.
- محل زخم باید در اولین فرصت و به مدت حداقل ۱۵ دقیقه با آب و صابون به طور عمقی شسته شود. این کار خطر ابتلا به هاری را به طور چشمگیری کاهش میدهد.
- خانوادهها موظفند بلافاصله کودک را برای دریافت خدمات پیشگیری از هاری (شامل واکسن و در صورت لزوم ایمونوگلوبولین) به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنند. با توجه به کشندگی ۱۰۰ درصدی بیماری پس از بروز علائم، پیشگیری پس از تماس حیاتی است.
- مشخصات سگ و محل حادثه باید به مراجع ذیصلاح مانند شهرداری یا اداره دامپزشکی اطلاع داده شود.
نقش نظارتی والدین و مدارس
از والدین خواسته شده مسیر تردد کودک را به طور دقیق شناسایی کرده و نقاط احتمالی تجمع سگهای ولگرد (مانند پارکها، زمینهای خالی و سطلهای زباله) را مشخص و از آنها پرهیز کنند. همچنین ارتباط مستمر با مسئولان مدرسه در مورد سیاستهای مدیریت حیوانات ولگرد اطراف مدرسه و گزارشدهی جمعی به شهرداری در صورت مشاهده تجمع سگها در مسیرهای پرتردد، از دیگر توصیههای این هشدار است.
در پایان این اطلاعیه آمده است: پیشگیری از تهدیدات بالقوه، تنها از طریق آموزش شفاف و مداوم به کودکان و نظارت فعال خانوادهها و نهادهای آموزشی میسر خواهد بود. حفظ سلامت و ایمنی فرزندانمان در این فصل از سال، نیازمند عزم جمعی و مسئولیتپذیری همگانی است.