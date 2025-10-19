رئیس سازمان شورا‌های اسلامی مالزی برحمایت و تقویت جبهه مقاومت به عنوان وظیفه مهم کشور‌های اسلامی تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور؛ محمد عزمی عبدالحمید در مقاله‌ای نوشت: حمایت از مقاومت، مسئله مصلحت سیاسی نیست بلکه تکلیف دینی و الهی است که در فرمان قرآنی برای ایستادن در کنار ستمدیدگان و مقابله با ظلم ریشه دارد.

مقاومت در فلسطین، لبنان و سراسر منطقه، وجدان جمعی امت اسلامی در دفاع از مسجدالاقصی و پاسداری از کرامت ستمدیدگان است بنابراین هر تلاشی برای تضعیف یا مجرمانه جلوه دادن مقاومت، حمله به همبستگی اسلامی محسوب می‌شود.

ایالات متحده و اسرائیل با سیاست‌های مهار و عادی‌سازی می‌کوشند عمق راهبردی مقاومت فلسطین را از طریق منزوی کردن ایران، حزب‌الله و دیگر گروه‌های پشتیبان لجستیکی و فکری مقاومت، کشاندن رژیم‌های عربی به ائتلاف‌های امنیتی علیه جبهۀ مقاومت و تبدیل بازسازی و کمک‌های انسانی به ابزار کنترل سیاسی از بین ببرند. کشور‌های اسلامی باید دریابند که مقاومت خط مقدم استقلال امت است، تضعیف آن صلح نمی‌آورد بلکه به اسارت می‌انجامد.

دولت‌ها و نهاد‌های اسلامی وظایف فوری و بلندمدتی بر عهده دارند:

الف) جبهۀ دیپلماتیک

* تشکیل بلوک واحد اسلامی در سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای به‌رسمیت شناختن مقاومت به عنوان دفاع مشروع، نه تروریسم.

* مطالبه حفاظت بین‌المللی از غزه، لبنان و سوریه در برابر تجاوزات اسرائیل.

* تعلیق توافق‌های عادی‌سازی و هرگونه همکاری امنیتی با اسرائیل.

ب) جبهۀ اقتصادی

* اجرای راهبرد تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم مضاعف (BDS Plus) در سطح دولت‌ها علیه شرکت‌های هم‌دست در اشغال.

* ایجاد صندوق بازسازی مقاومت با هماهنگی مؤسسات مالی اسلامی معتبر برای بازسازی غزه و حمایت از خانواده‌های شهدا و اسرا.

پ) جبهۀ رسانه‌ای و فرهنگی

* مقابله با روایت صهیونیستی در رسانه‌های جهانی از طریق ایجاد شبکۀ ارتباطی واحد اسلامی که مشروعیت اخلاقی مقاومت را برجسته سازد.

* ترویج کارزار‌های فرهنگی و آموزشی که جنبش‌های جوانان در سراسر امت را با آرمان مسجدالاقصی پیوند دهد.

ت) همکاری امنیتی و دفاعی

* تقویت هماهنگی‌های دفاعی میان کشور‌های اسلامی برای بازدارندگی در برابر تجاوزات اسرائیل یا غرب.

* حمایت از حق ملت‌های اشغالی برای دفاع از خود بر اساس قوانین بین‌المللی.

ث) مسئلۀ ایران و وحدت امت

اگرچه نقش سیاسی ایران در میان برخی کشور‌های اسلامی محل مناقشه است؛ اما پایداری آن در حمایت از فلسطین انکارناپذیر است.

وظیفۀ کشور‌های اسلامی این است که اختلافات را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که تعهد مشترک به آزادی قدس تضعیف نشود؛ این هدف مستلزم آن است که:

* گفت‌و‌گو و تنش‌زدایی میان دولت‌های سنی و شیعه برقرار شود.

* منشور واحد دفاعی امت تدوین گردد که فراتر از مرزبندی‌های فرقه‌ای در برابر پروژه صهیونیستی بایستد.

ج). مسیر پیش رو

* برگزاری نشست فوق‌العادۀ اسلامی مقاومت و آزادی تحت چارچوب OIC یا ائتلافی مستقل از کشور‌های داوطلب

* تصویب نقشه‌راه راهبردی دفاع از مسجدالاقصی و آزادی فلسطین شامل ابعاد سیاسی، انسانی و امنیتی

* بسیج علمای امت، اقتصاددانان، دانشمندان و جوانان در قالب جنبشی جهانی برای مقاومت و عدالت.

نتیجه‌گیری

تضعیف محور مقاومت، شکست مقاومت نیست؛ آزمون ارادۀ امت است. اگر کشور‌های اسلامی از این جبهۀ اخلاقی دست بکشند؛ نه تنها فلسطین بلکه عزت و استقلال جهان اسلام را واگذار خواهند کرد.

اکنون وظیفۀ مشترک ما، پایداری جمعی است برای احیاء روح وحدت، حفاظت از مقاومت در برابر خیانت و بازآرایی امت زیر پرچم عدالت و آزادی.