پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه بیست و هشتم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان:
- خیابان شیخ علاالدوله از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
شاهرود:
شهرک فجر از میدان فجر به سمت خیابان شقایق و حدفاصل خیابان شهید عامری و ابوالقاسمی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر و شهرک فجر خیابان شهید دماوندی حدفاصل میدان فجر به سمت شرق بلوار امام علی (ع) از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ بعد ازظهر
گرمسار:
برق خیابان سیادت، کوچه سنبل و امرالله بندار و غرب و شرق بلوار آیت اله کاشانی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظه