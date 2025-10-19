پخش زنده
کتاب مرجع و تخصصی تولید سوخت زیستی از جلبک به روش مایع سازی هیدروترمال تألیف اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس، توسط انتشارات الزویر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این اثر که ثمره پژوهشهای چندین ساله در دانشگاه خلیج فارس است، به قلم دکتر رضا آذین استاد مهندسی شیمی و نفت و مدیر گروه پژوهشی منابع هیدروکربنی، انرژی و محیط زیست، دکتر شهریار عصفوری استاد مهندسی شیمی و مدیر گروه پژوهشی نانوزیستفناوری کاربردی و خانم زیبا برازجانی دانش آموخته و پژوهشگر مرکز پژوهشی نفت و گاز به چاپ رسیده است.
این کتاب با تمرکز ویژه بر جلبکهای دریایی خلیج فارس بهعنوان یک منبع فراوان و تجدیدپذیر زیستتوده، ظرفیت تولید مواد و فراوردههای با ارزش افزوده از جمله سوخت زیستی را مورد بحث و ارزیابی قرار میدهد.
کتاب تولید سوخت زیستی از جلبک به روش مایع سازی هیدروترمال، فرایندهای هیدروترمال را که برای تولید سوختهای زیستی به کار میروند، بهطور جامع بررسی و تشریح میکند.
این مرجع علمی در هفت فصل تنظیم شده است. در بخشهای آغازین، مروری جامع بر رویکردهای صنعتی، منابع خوراک متنوع و روشهای مشخصهسازی محصول ارائه شده است. در فصلهای مربوط به مطالعات تجربی، نویسندگان به دقت ظرفیت جلبکها برای تولید سوخت زیستی را بررسی کرده و تأثیر متغیرهای عملیاتی و روشهای پیش تصفیه را بر بازده و کارایی فرایند نشان دادهاند.
بخش مدلسازی نیز شامل استفاده از روشهای ریاضی، آماری و شبیهسازی مهندسی فرایند برای تحلیل دقیق مکانیسم تولید سوخت، بازده، و تحلیل انرژی و اگزرژی است که با هدف بهبود عملکرد ترمودینامیک فرایند انجام شده است. همچنین، ارزیابی اقتصادی فرایند برای بررسی ظرفیت تجاریسازی و تولید صنعتی سوخت زیستی در نظر گرفته شده است. ملاحظات زیستمحیطی، توسعه پایدار و ارزیابی چرخه حیات فرایند نیز در یک فصل جداگانه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل آخر کتاب به معرفی پروژههای جهانی فرایند مایعسازی هیدروترمال اختصاص دارد.