پویش ملی مدرسه سازی "بسازمدرسه" در استان کرمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: پویش ملی «بساز مدرسه» به دنبال اعلام رئیس جمهور مبنی بر پرداخت یک ماه حقوق و ماهانه پنج میلیون تومان برای مشارکت در مدرسهسازی به طور رسمی در استان کرمان آغاز شد.
محمدرضا فرحبخش افزود: «بساز مدرسه» سکویی است که به همت جامعه خیران مدرسهساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای ساماندهی ارتباط میان تمام کسانی که دلشان برای آینده فرزندان ایران جان میتپد.
وی بیان کرد: در این پویش زمینههای مشارکت در زمینه مشارکت نقدی در پروژهها، اعلام آمادگی برای تامین نیازمندی پروژهها، مشارکت غیرنقدی با اهدای کالا و خدمات و سایر توانمندیها، کمک در جلب مشارکت مردم با سفیر شدن در پروژهها و همکاری در اجرای پروژهها وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: «بساز مدرسه» همچنین درگاهی برای پیگیری و حمایت از خیران مدرسهساز است تا ارتباط آنان را با مراجع ذیربط آسان و مستمر کند.
وی گفت: مردم خیراندیش میتوانند از طریق مراجعه به سایت https://besazemadrese.ir و یا با ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا با شماره گیری #۲۴*به این پویش ملی بپیوندند