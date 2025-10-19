نساجی در پی تداوم صدرنشینی/ شهرداری به دنبال فرار از بحران

تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال، امروز به دنبال پیروزی مقابل حریفان هستند.