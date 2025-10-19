به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: سومین دوره آموزش داستان نویسی «اقلیم قلم» با حضور مدرسان برجسته کشور، همزمان با دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان برگزار می‌شود و داستان نویسان هشت استان را گردهم می‌آورد.

مهدی آریان گفت: ۱۰۰ شرکت‌کننده از هشت استان کشور در این دوره حضور خواهند داشت و از آموزش استادان برجسته مجید قیصری، علیرضا محمودی ایرانمهر، رامبد خانلری و اسماعیل حاجی‌علیان بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: دوره آموزشی «اقلیم قلم» با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از ۳۰ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۴ در بجنورد برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: این دوره ویژه داستان نویسان استان‌های تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و خراسان شمالی است و علاقه‌مندان تا ۲۵ مهرماه فرصت ثبت‌نام داشتند.

وی افزود: این دوره سه‌روزه شامل کارگاه‌هایی با محور‌های «تعریف بوم در داستان اقلیم‌محور»، «جذابیت‌های روایی اقلیم در داستان» و «نقش آداب و رسوم، باور‌ها و افسانه‌های بومی در داستان اقلیمی» خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این رویداد تربیت نویسنده است نه منتقد، گفت: کارگاه‌های اقلیم قلم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمرکز اصلی آنها بر پرورش نویسندگان اقلیم‌محور است.