ایستگاه متروی «سرباز» اواخر ماه آینده آماده بهرهبرداری میشود و با توجه به موقعیت مکانی، از نماد سرباز وطن در طراحی آن استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عباس فتحعلی پور مجری خط ۶ مترو تهران با اعلام این خبر همچنین به تغییرات معماری ایستگاه «مریم مقدس» اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، با پیشنهاد شهردار تهران و مشارکت شورای شهر و همکاری شورای خلیفهگری سرکیس مقدس در خیابان نجاتاللهی، طراحی این ایستگاه بازنگری شد.
وی افزود: برای این منظور یک کارگروه تخصصی معماری تشکیل و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد تا طراحی نهایی شکل گیرد.
وی با بیان اینکه ساخت این ایستگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز شد، تصریح کرد: هزینه ساخت هر ایستگاه مترو حدود هزار و دویست میلیارد تومان است.