حفار غیرمجاز در کوهرنگ دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دادستان شهرستان کوهرنگ گفت: با دریافت گزارشهای مردمی و بررسیهای میدانی اداره آگاهی، یک مورد حفاری غیرمجاز در محدوده یکی از بقاع متبرکه شهرستان شناسایی و با تشکیل پرونده قضایی، فرد متهم به این اقدام غیرقانونی بازداشت شد.
ساسان زمانی افزود: متهم پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام در شعبه اول دادیاری، با صدور قرار تأمین متناسب، روانه زندان شد.
وی گفت: هرگونه حفاری بدون مجوز، بهویژه در اماکن مذهبی و تاریخی، جرم محسوب میشود و با مرتکبان چنین اقدامات مجرمانهای، قاطعانه برخورد خواهد شد.