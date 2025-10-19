به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دادستان شهرستان کوهرنگ گفت: با دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی اداره آگاهی، یک مورد حفاری غیرمجاز در محدوده یکی از بقاع متبرکه شهرستان شناسایی و با تشکیل پرونده قضایی، فرد متهم به این اقدام غیرقانونی بازداشت شد.

ساسان زمانی افزود: متهم پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام در شعبه اول دادیاری، با صدور قرار تأمین متناسب، روانه زندان شد.

وی گفت: هرگونه حفاری بدون مجوز، به‌ویژه در اماکن مذهبی و تاریخی، جرم محسوب می‌شود و با مرتکبان چنین اقدامات مجرمانه‌ای، قاطعانه برخورد خواهد شد.