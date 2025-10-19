حرم علی بن حمزه (ع) ، سالانه میزبان هزاران زائر و گردشگر داخلی و خارجی است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حرم مطهر حضرت علی‌ابن‌حمزه (ع)، از نوادگان حضرت امام موسی کاظم (ع)، یکی از زیارتگاه‌های شاخص مذهبی و تاریخی این شهر به شمار می‌رود. این بقعه مبارک که در نزدیکی دروازه قرآن واقع شده، سالانه میزبان هزاران زائر و گردشگر داخلی و خارجی است.

در ضلع جنوبی دروازه قرآن و در نزدیکی دروازه اصفهان و در خیابان حافظ، بقعه‌ای چشم نوازی می‌کند که صاحبش حمایتی عجیب را در تاریخ شیراز ثبت نموده است. امامزاده‌ای جلیل القدر که بارگاهش، هیبت و عظمتی خاص دارد.

زیبایی چشم نواز و خاص این حرم شریف، هر عابر و رهگذری را به سمت خود می‌کشاند و گنبد زیبای بقعه که یادگاری کم نظیر از دوره دیلمیان است، با کاشی کاری‌های نفیس و بسیار زیبا خودنمایی می‌کند .





ضریح کوچک و زیبایی بر فراز مقبره قرار گرفته و داخل زیارتگاه با آیینه کاری بسیار زیبایی آراسته شده است. در‌ها و پنجره‌های این زیارتگاه مزین به هنر منبت کاری و گره چینی بوده و اوج هنر آن در در ورودی منبت کاری قدیمی بقعه به چشم می‌خورد.

این بقعه در دوره دیلمیان و به دست امیر عضدالدوله دیلمی احداث شده و در دوره تیموریان بخش‌هایی از آن مرمت شده است، این بقعه متبرکه، در دوره‌های صفویه، زندیه نیز مورد توجه بوده است، گنبد فعلی در دوران قاجار احداث و مرمت شده است.

به نقل از رئیس هیئت امنای حرم مطهر حضرت علی بن حمزه (ع)، روزانه حدود ۲۰۰ گردشگر خارجی از این بقعه متبرکه بازدید می‌کنند.

مبلغان مسلط به زبان‌های مختلف در قالب راهنمایان گردشگری در حرم فعالیت دارند.