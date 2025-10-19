به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ اصغر خودکار گفت: مأموران محیط زیست، یک مورد تصرف غیرقانونی در منطقه حفاظت شده شهرستان تالش به وسعت یک هکتار را شناسایی و با حضور ماموران منابع طبیعی و انتظامی و حکم قاطع قضایی رفع تصرف کردند.

وی افزود: متصرف با قطع درختان ارزشمند بلوط، انجیلی، لیلکی و کاج دست کاشت و ساخت آلونک، مسیری را در طبیعت جاده‌کشی کرده بود که با هوشیاری مأموران و پیگیری‌های حقوقی، از ادامه تخریب این منطقه جلوگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با اشاره به خسارت وارده به طبیعت، گفت: ارزش درختان قطع شده یک میلیارد و دویست میلیون تومان و قیمت چنین زمینی در تالش حدود پنجاه میلیارد تومان برآورد شده است.

اصغر خودکار با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی، افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تعرض به عرصه‌های طبیعی و زمین‌های حفاظت‌شده با جدیت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.