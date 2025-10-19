به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوکان گفت: بخش‌هایی از پل تاریخی سلطان این شهرستان با بیش از ۴۰۰ سال قدمت تخریب شده بود که مرمت آن توسط هیات امنای آن از روستا‌های ایل گورک (دوستداران میراث فرهنگی) با نظارت این اداره آغاز شد.

شورش محمدپور با بیان اینکه در سال‌های قبل بخش‌هایی از این پل تاریخی براثر رطوبت هوا، بارش برف و باران تخریب شده بود، افزود: مرمت پل سلطان توسط استاتید برجسته مرمت آثار تاریخی با اعتبار ۲ میلیارد ریال شروع شده است.

وی تصریح کرد: طرح مطالعاتی بازسازی این پل تاریخی تدوین و استاد معمار چیره دستی هم برای مرمت آن مشخص شده بود که اعتبار مورد نیاز آن توسط اهالی روستا‌های این منطقه و هیات امنای این پل تامین شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوکان اظهارداشت: مرمت این پل تاریخی علاوه براینکه می‌تواند از تخریب بیشترآن جلوگیری کند زمینه توسعه بیشتر گردشگری را در این منطقه فراهم می‌سازد.

محمدپورگفت: با مرمت پل سلطان در پیرامون آن امکان دایر کردن بازارچه‌های محله محور، نصب آلاچیق و مکان‌هایی برای اسکان گردشگران وجود دارد.

وی اضافه کرد: پل سلطان در نزدیکی روستای زیراندول و بر روی رودخانه سیمینه واقع شده و برای ساخت آن یک دهنه از سنگ چین خشک استفاده شده که با گذشت ۴۰۰ سال از ساخت آن قسمتی از گوشه شرقی پل دچار آسیب شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوکان اظهارکرد: این پل با ۲۰ متر طول و ۳۵۰ سانتی متر عرض از ۲ طاق رومی تشکیل شده که طاق کوچکتر با عرض سه متر و ارتفاع یک متر و ۳۰ سانتی متر و طاق بزرگتر با عرض ۶ متر و ارتفاع سه متر و ۲۰ سانتی متر از باشکوه‌ترین قسمت‌های این اثر است.