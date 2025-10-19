پخش زنده
امروز: -
۴ هزار و ۳۰۵ خدمت پزشکی به همت گروههای جهادی به نیازمندان خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر اجرایی قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی گفت: به همت گروههای جهادی در شش ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۳۰۵ خدمت پزشکی و دندانپزشکی به دو هزار و ۸۶۹ نفر از نیازمندان استان ارائه شده است.
خطیب زاده ارزش این خدمات را ۳ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این خدمات در قالب هم افزایی با گروههای جهادی و در مناطق کم برخوردار شهرستانهای درمیان، عشقآباد، قاین، سربیشه و شهرهای درح و شوسف ومناطق حاشیه شهر بیرجند ارائه شده است.
وی با قدردانی از تلاشهای گروههای جهادی، بر ادامه و گسترش این فعالیتها برای ارتقاء سلامت و رفاه جامعه محروم استان تأکید کرد.