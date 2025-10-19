آئین بزرگداشت استاد جزی زاده نگار گر برجسته اصفهانی با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان در عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نمایش مستند بهای عشق، رونمایی از کتاب کمال حسن و افتتاح نمایشگاه "اتاق من در ۹۲ سالگی" از برنامه‌های این آئین بود.

امیرهوشنگ جزی‌زاده متولد هفتم اردیبهشت ۱۳۱۲ در اصفهان است و بیش از ۸۰ سال از عمر خود را صرف خلق آثاری کرده که امضای او در گوشه‌گوشه شهر اصفهان دیده می‌شود. هنر این نگارگر محدود به نگارگری نیست و گستره‌ای از هنر‌های نقاشی، طراحی، معماری، صنایع دستی و مبلمان شهری را در برمی گیرد.

بخش گسترده‌ای از آرایه‌های معماری اصفهان از جمله طراحی تابلو‌هایی با نام خیابان‌های اصفهان، کاشی‌کاری و آجرکاری‌های آرامگاه صائب تبریزی و نمای بیرونی هتل عباسی و طراحی صحن رضوی شاهچراغ برگرفته از طراحی‌های استاد جزی‌زاده است.

در آئین بزرگداشت این استاد بزرگ مستند بهای عشق به نمایش درآمد، این مستند پرتره‌ای تصویری از زندگی و آثار امیرهوشنگ جزی‌زاده است که حاصل بیش از ۲۰ سال فیلم‌برداری مداوم از استاد است. فیلم، مسیر زندگی و تحولات هنری او را از دوران جوانی تا سال‌های اخیر دنبال می‌کند.

همچنین در بخش دیگری از آیین بزرگداشت، نمایشگاهی با عنوان اتاق من در ۹۲ سالگی افتتاح شد. استاد جزی زاده در طول بیش از ۸۰ سال فعالیت هنری نمایشگاه‌های متعددی در کشور‌های مختلف داشته، اما اینبار اتاق کار وی با جزئیات برای آشنایی علاقه‌مندان به فضای ذهنی این نگار گر برجسته بازسازی و افتتاح شد.