پخش زنده
امروز: -
انجمن سینمای جوانان ایران، کارگاه تخصصی نقش لنز در روایت تصویر و ارتباط کارگردان با عوامل در سینما را برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بجنورد با هدف ارتقای دانش و مهارت حرفهای هنرجویان، دانشآموختگان، مدرسان و فیلمسازان استان، کارگاه تخصصی نقش لنز در روایت تصویر و ارتباط کارگردان با عوامل در سینما را برگزار کرد.
این کارگاه با حضور رضا یزدانیان مدیر فیلمبرداری و هادی ثابت فیلمساز، مدرس و مدیر فیلمبرداری اجرا شد.
انجمن سینمای جوانان بجنورد، تنها مجموعه تخصصی سینما در استان است.