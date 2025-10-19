به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بجنورد با هدف ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای هنرجویان، دانش‌آموختگان، مدرسان و فیلم‌سازان استان، کارگاه تخصصی نقش لنز در روایت تصویر و ارتباط کارگردان با عوامل در سینما را برگزار کرد.

این کارگاه با حضور رضا یزدانیان مدیر فیلم‌برداری و هادی ثابت فیلم‌ساز، مدرس و مدیر فیلم‌برداری اجرا شد.

انجمن سینمای جوانان بجنورد، تنها مجموعه تخصصی سینما در استان است.