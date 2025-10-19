پخش زنده
امروز: -
۲۱ قاچاقچی چوب از ابتدای امسال تاکنون در مازندران با دستور قضایی، بازداشت موقت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: ۲ هزار و ۱۷۹ هکتار از عرصههای منابع ملی استان از ابتدای امسال تاکنون آزادسازی شد.
علی باقری جامخانه از شناسایی و دستگیری ۳۰ باند سازمان یافته چوب در استان خبر داد و افزود: برخورد با سودجویان به عرصههای منابع ملی و طبیعی و قاچاقچیان چوب با همکاری و تعامل دستگاه قضایی، پلیس امنیت اقتصادی و فرماندهی انتظامی استان انجام شد
او با بیان اینکه عرصه برای متخلفین، متجاوزین و دلالان چوب در استان تنگ شده است، ادامه داد: ۲۱ قاچاقچی چوب هفت ماه امسال با دستور قضایی، بازداشت موقت هستند.