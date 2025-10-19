به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان، با اعلام آغاز پویش ملی مبارزه با سل با عنوان ۱+۱ گفت: هدف از این پویش، افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماری سل و نقش مردم در اطلاع‌رسانی است.

مرتضی پنجه شاهی افزود: خدمات تشخیصی و درمانی سل به‌صورت رایگان در تمام مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشت شهرستان ارائه می‌شود و براساس آمار موجود، در ۶ ماهه نخست امسال ۱۷ مورد ابتلا به بیماری سل در شهرستان کاشان شناسایی شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت آزمایشگاه تخصصی سل در مرکز شهرستان کاشان گفت: نمونه‌های بیماران مشکوک به سل در آزمایشگاه واقع در مرکز خدمات جامع سلامت مسلم بن عقیل (ع) بررسی می‌شود.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان افزود: نتایج آزمایش‌ها به واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شهرستان اطلاع داده می‌شود تا پیگیری‌های لازم انجام شود.